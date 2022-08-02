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Федеральный канал показал разборки между хозяйкой зоогостиницы в Петрозаводске и ее экс-супругом (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 05 Августа 2022
фото: Кадр из видео

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Зоогостиница в столице Карелии терпит убытки из-за того, что бывший муж хозяйки пугает животных.

Люди не спешат теперь доверять своих кошек, собак и попугаев петрозаводчанке Диане Васильевой. А всему виной ее личная жизнь. Бывший супруг решил сделать существование своей экс-возлюбленной невыносимым. Об этом рассказали журналисты телеканала НТВ.

Из-за конфликта с бывшим сожителем Николаем Красильниковым Диана Васильева организовала круглосуточное наблюдение около дома. На записанных камерой кадрах видно, как некий мужчина крутится у машины Васильевой, а потом поджигает ее.

После расставания экс-возлюбленный не дает Васильевой покоя. То распивает спиртное у ее дома, то приходит в гости без предупреждения и по-хозяйски расхаживает по двору, то перекроет воду. Однажды даже пришел с топором и начал ломать хозпостройки. Все это беспокоит постояльцев гостиницы, которая располагается во дворе дома Дианы Васильевой. Владельцы кошек и собак отдают женщине на передержку своих питомцев, когда отлучаются из города. Теперь репутация зооотеля несколько подпорчена.

Хозяйка рассказывает, что прожила с Красильниковым 10 лет, но в последнее время у мужчины начались проблемы с алкоголем. Кроме того, он стал распускать руки, поэтому она его выгнала.

«Запретила ему заходить к себе в дом, он приезжал, пил на улице, просился в дом, потому что мерз. Я не пускала, он злился, сломал рычаг бензобака в моей машине, топором разломал мою машину и гостиницу для животных, писал на меня заявления непонятные, его потом штрафовали за ложные заявления», - рассказала Диана Васильева.

В ситуацию уже вмешались правоохранительные органы. Сотрудники полиции даже несколько дней охраняли Васильеву с детьми. Возбудили два уголовных дела по факту порчи имущества, в том числе общеопасным способом. Если удастся доказать, что пожар устроил Николай Красильников, то он может отправиться в колонию на пять лет. Пока суд запретил мужчине приближаться к дому бывшей сожительницы ближе, чем на 200 метров.

В разговоре с журналистами НТВ Красильников обвинил во всем экс-возлюбленную. По его словам, она продала его вещи, которые он не успел забрать после расставания, а также уделяет мало времени их общим детям и ведет себя непристойно в Интернете.

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