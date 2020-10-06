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Федеральный паблик рассказал в Сети о стеле с грамматическими ошибками в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:56, 07 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Паблик Mash сделал сюжет о стеле воинской славы в Петрозаводске, на барельефах которой допущены грамматические ошибки.

"В Карелии на памятнике ВОВ за 80 миллионов рублей не расставили запятые – экзамен по русскому завалили чиновники в Петрозаводске", – сообщается в комментарии к видео паблика Mash.

Напомним, 30 сентября в Петрозаводске состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией. Как рассказал замглавы Петрозаводска Евгений Перов, позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания.

"И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания", – пояснил Перов.

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

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Комментарии

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asusls
2020-10-07 16:27:58
Почему не работает подсветка вечером?????
Театральный критик
2020-10-07 16:09:03
Очередная блохерная шелупонь
nae
2020-10-07 16:39:02
Театральный критик, ты поосторожней бы высказывался в адрес замглавы Петрозаводска и уважаемого скульптора.
User
2020-10-07 16:06:09
Теперь слава у города не только воинская.
кир
2020-10-07 16:18:34
User, у тебя, сторожа, дурная слава. Чего везде радуешься? Свалил прочь и радуешься.
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