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Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

Новости. Общество
16:59, 01 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов прокомментировал ситуацию с отсутствием знаков препинания на барельефах стелы "Город воинской славы".

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

По словам заместителя главы Петрозаводска, данная практика сложилась в связи с тем, что у каждого барельефа есть собственное художественное решение. Знаки препинания: запятые и тире становятся дополнительными акцентами, которые попросту нарушают целостность восприятия объекта. Художественный образ, который создавал автор, требовал лаконичности и строгости оформления, поскольку барельефы наполнены историческими деталями и подробностями представленных на них эпох, отмечает Евгений Перов.

"По той же причине все буквы на наших барельефах – заглавные, что также противоречит курсу школьной грамматики. Такие "ошибки" часто встречаются на крупных, известных, знаменитых художественных объектах в Москве и Петербурге", - уверен Перов.

Напомним, 30 сентября в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками. Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая. А в другом барельефе в надписи "Первая мировая война – великая и забытая" не хватает тире после слова "война".

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Комментарии

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кир
2020-10-01 17:20:54
Либероиды не сумели опорочить памятник. А как старались койра, парампарам, заноза, плант , бездарный офф.
новый
2020-10-01 17:10:17
Либерастная шелупонь вместе со своим балетмейстером в очередной раз облажалась. :)
Off
2020-10-01 17:07:51
Надо было советские самолеты ,которые бомбили Петрозаводск ,на рельефе изобразить. Такими вот делами ,педроссы совсем девальвировали память о ВОВ. Теперь поучают , что ,мол, так надо .
Generalus87
2020-10-01 17:07:40
Что за бред!?
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