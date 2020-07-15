Федеральный центр намерен бесплатно раздавать земли на севере Карелии

В правительстве России подготовлен законопроект об "арктическом гектаре"

Четыре года назад в России вступил в действие "закон о дальневосточном гектаре", согласно которому любой житель страны может бесплатно получить в безвозмездное пользование до гектара земли на Дальнем Востоке для строительства жилья и ведения фермерской или предпринимательской деятельности. В российском правительстве опыт "дальневосточного гектара" сочли успешным и захотели распространить его на арктическую зону страны.

Как утверждают в федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство России ответило на "просьбы из регионов" разработкой законопроекта, который позволит гражданам бесплатно получить до гектара земли на территории арктических регионов, к которым частично относится и Карелия.

Читайте подробнее в статье "Север Карелии раздадут на "арктические гектары".