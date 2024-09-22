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Федеральный центр простит регионам более триллиона рублей долгов

Новости. Экономика
16:49, 30 Сентября 2024
фото: Ирина Меркова

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Карелия вместе с другими субъектами может получить миллиарды на создание инфраструктуры за счет списания задолженности перед федеральный бюджетом.

Регионы смогут направить 1 триллион 100 миллиардов рублей на поддержку инвестиций и создание инфраструктуры. Эти средства им будут доступны за счет механизма списания части задолженности перед федеральным бюджетом. Значительные суммы регионы получат по программе инфраструктурных бюджетных кредитов, которая будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совфеде с прогнозом социально-экономического развития страны на следующую трехлетку.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, комментируя прогноз Минэкономразвития, федеральный центр предоставляет регионам большие возможности для развития. Многое зависит от активности самого субъекта.

«По словам министра экономического развития РФ, сегодня необходимо одновременно дать возможность и дальше развиваться сильным регионам, а также дополнительно поддержать и предоставить ресурсы тем субъектам, кто в этом нуждается. При этом регионы должны использовать выделяемые из федеральной казны средства, прежде всего, на проекты, которые будут развивать их экономики и станут источником будущих налоговых доходов. Все это в результате позволит ускорить и темпы роста валового внутреннего продукта. По данным Минэкономразвития России, суммарно с 2024 по 2027 год ВВП в стране вырастет на 13 процентов. Инвестиции обеспечивают порядка 30 процентов роста ВВП. Карелия, которая по динамике роста инвестиций с 2018 по 2023 годы занимает первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа, может внести весомый вклад в общее дело», — сказал сенатор.

Игорь Зубарев обратил внимание и на то, что регионы ждет обновление стратегии пространственного развития. Все нацпроекты, госпрограммы, отраслевые стратегии будут скоординированы с пространственными приоритетами и с особенностями территорий.

«Наша страна уже не первый год живет в новых условиях, которые требуют перестройки всей экономической системы. Поэтому реализация стратегии пространственного развития невозможна без изменения транспортных потоков и потребностей в инфраструктуре. Важно четко синхронизировать планы развития отраслей и регионов», — отметил парламентарий.

Игорь Зубарев рассказал, что ТОСы получат статус социально ориентированных НКО и смогут рассчитывать на господдержку.

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