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Федеральный центр решил сломать систему местного самоуправления страны

Новости. Политика
17:37, 16 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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В России хотят упразднить все городские и сельские поселения.

Пока страна выдыхала после отказа федеральных властей вводить QR-коды в поездах и самолетах, в Госдуму поступил законопроект, ломающий всю систему местного самоуправления в России. Его авторами выступили два «единоросса» — председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, и можно с большой долей уверенности говорить о том, что российский парламент одобрит документ, а президент его подпишет. Законопроект направлен на полное выдавливание самоуправления из муниципального уровня власти и его цементирование в государственную вертикаль.

Инициатива Крашенинникова-Клишаса предусматривает упразднение всех существующих городских и сельских поселений. Их больше не будет в системе местного самоуправления Российской Федерации.

Читайте подробнее в статье «Местное самоуправление загонят в округа».

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Комментарии

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Os
2021-12-16 18:04:06
Поиграли и хватит. Верните исполкомы, государственный орган хотя бы отвественность имеет перед госорганами, а с местного самоуправления ничего не взять.
Offff
2021-12-16 17:54:58
Это уже было и плохо закончилось .
Жаль
2021-12-16 17:44:05
Ничего непонятно, но интересно!
Hовый
2021-12-16 17:43:44
Давно пора. А то на 600 тыщ человеков целая местечковая конституция.
кир
2021-12-16 18:00:49
Hовый, так точно!
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