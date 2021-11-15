Федеральный центр решил сломать систему местного самоуправления страны

В России хотят упразднить все городские и сельские поселения.

Пока страна выдыхала после отказа федеральных властей вводить QR-коды в поездах и самолетах, в Госдуму поступил законопроект, ломающий всю систему местного самоуправления в России. Его авторами выступили два «единоросса» — председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, и можно с большой долей уверенности говорить о том, что российский парламент одобрит документ, а президент его подпишет. Законопроект направлен на полное выдавливание самоуправления из муниципального уровня власти и его цементирование в государственную вертикаль.

Инициатива Крашенинникова-Клишаса предусматривает упразднение всех существующих городских и сельских поселений. Их больше не будет в системе местного самоуправления Российской Федерации.

Читайте подробнее в статье «Местное самоуправление загонят в округа».