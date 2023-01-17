Феи в галстуках появились в поликлиниках Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об администраторах в поликлиниках, которые помогают посетителям разобраться с вопросами маршрутизации.

«Пациенты, в первую очередь, пожилые петрозаводчане, успели оценить работу администраторов в наших городских поликлиниках», - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, задача администраторов - помогать гражданам, обратившимся по различным вопросам: режиму работы специалистов, записи на приём через портал «Госуслуги», диспансеризации, вакцинации и многому другому.

«Иногда нужно подсказать, куда обратиться, а иногда и за руку отвести (в прямом смысле) в нужный кабинет. Некоторые пожилые люди администраторов называют «наши феи», - рассказал Охлопов. - Эти специалисты – сотрудники центра сопровождения пациентов Минздрава Карелии, и они при необходимости примут жалобы и обращения граждан прямо в поликлинике. Администраторов легко узнать по ярким галстукам и бейджам».