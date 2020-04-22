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Фейковые больные и магазины: как мошенники наживаются на теме коронавируса

Новости. Общество
16:19, 22 Апреля 2020
фото: Pixabay
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В период пандемии коронавируса кибермошенники активно используют тему заболевания для проведения кибератак, применяя различные схемы мошенничества, сообщил RNS глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

"Люди во всем мире чувствуют себя уязвимыми, стараются найти актуальную информацию о вирусе: о его распространении, способах лечения, о работающих магазинах в их регионе. Все это киберпреступники используют в своих интересах", – приводит слова Федорова пресс-служба компании.

Какие схемы мошенничества используются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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