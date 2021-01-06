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Фермерам в Карелии в 2021 году станет легче получить субсидии от государства

Новости. Общество
13:30, 07 Января 2021
фото: Минсельхоз Карелии
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Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения, как изменятся требования к претендентам на получение грантов для развития семейных ферм с 1 января 2021 года.

Одно из основных изменений связано с тем, кто имеет право претендовать не получение такого гранта.

Сейчас заявки принимают только от глав крестьянских (фермерских) хозяйств. С 1 января участвовать в отборе также смогут индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным производством.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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