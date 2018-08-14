Фестиваль "Гиперборея" признан брендовым туристическим событием Карелии

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Фестиваль "Гиперборея" в Петрозаводске признан основным брендовым мероприятием Карелии в области событийного туризма, сообщает мэрия.
Международный зимний фестиваль будет презентован на площадках VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo 24-25 августа.
Фестиваль "Гиперборея" по итогам регионального этапа был выбран как основное брендовое событие Карелии.
Творческая группа городского дома культуры будет защищать проект на двух площадках ярмарки в горном парке "Рускеала" (Сортавальский район), где все регионы страны представят свои "визитные карточки" – события, привлекающие наибольшее количество туристов.
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