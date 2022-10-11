Фестиваль мини-баскетбола в честь ветерана карельского спорта пройдет в Петрозаводске

В ноябре в «Акватике» состоится фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна, пишет Минобразования и спорта Карелии.
С 4 по 6 ноября в Петрозаводске пройдет ежегодный республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна.
К соревнованиям допустят команды-победительницы второго, муниципального этапа соревнований. Каждая команда должна состоять из 12 игроков, шесть из них — 2010 года рождения, еще шесть — на год старше.
Фестиваль посвящен памяти выдающегося организатора физкультурно-спортивного движения, ветерана карельского спорта Валентина Гольдштейна.
Соревнования пройдут на площадках водноспортивного центра «Акватика».
Регистрация участников уже открыта.
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