Фестиваль мини-баскетбола в честь ветерана карельского спорта пройдет в Петрозаводске

В ноябре в «Акватике» состоится фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна, пишет Минобразования и спорта Карелии.

С 4 по 6 ноября в Петрозаводске пройдет ежегодный республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна.



К соревнованиям допустят команды-победительницы второго, муниципального этапа соревнований. Каждая команда должна состоять из 12 игроков, шесть из них — 2010 года рождения, еще шесть — на год старше.



Фестиваль посвящен памяти выдающегося организатора физкультурно-спортивного движения, ветерана карельского спорта Валентина Гольдштейна.



Соревнования пройдут на площадках водноспортивного центра «Акватика».



Регистрация участников уже открыта.