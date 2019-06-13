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Новости. Культура
13:02, 13 Июня 2019
фото: пресс-служба администрации Прионежья

Фестиваль "Мое Прионежье" в Карелии посетили более 1 тысячи человек

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В селе Деревянное 12 июня во второй раз состоялся большой летний фестиваль "Моё Прионежье - 2019", сообщили в администрации района.

Открыла фестиваль литературно-хореографическая композиция, в которой артисты представили образ фестиваля - красавицы Онеги, рассказали об истории и красотах Прионежья.

Софья Пуллинен из Ладвинской музыкальной школы исполнила песню "Девочка-Россия".



В официальной части жителей Прионежского района, участников и гостей фестиваля с Днём России и Днём Прионежья поздравила заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник. Она передала приветственные слова фестивалю от главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства Республики.



 Глава Прионежского района Вадим Сухарев в своём выступлении отметил, что этот фестиваль уже стал "Летним днём Прионежья". Здесь, на одной сцене, встречаются и объединяются коллективы всех поселений, и пожелал участникам и гостям ярких выступлений, положительных эмоций и хорошего настроения.



Зрители тепло принимали выступления Шуйского народного хора и Шуйской музыкальной школы, "Карельского сувенира", "Джинс-Кантеле", вокальной группы из Эссойлы "Гармония", творческих коллективов из, Деревянного, Деревянки, Заозерья, Ладва-Ветки, Мелиоративного, Новой Вилги, Пая, Шокши.



 В вечерней части фестиваля выступили участник шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев и полуфиналистка музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер!" Елизавета Елина.



Красочную программу представил ансамбль восточного танца "Шимми".



Завершился фестиваль праздничной дискотекой под открытым небом. Гости фестиваля танцевали под выступление солисток вокальной студии "Соло".



Фестиваль "Моё Прионежье" уже стал своеобразной визитной карточкой района и ещё одним ярким мероприятием на туристической карте Карелии.

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