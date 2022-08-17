Фестиваль народов и культур в Петрозаводске перенесен на сентябрь

Фестиваль «Арт-прорыв» состоится 18 сентября, обещают в мэрии Петрозаводска.

18 сентября в 16.00 в арт-пространстве «Двор» (пр. Александра Невского, 71) состоится фестиваль «Арт-прорыв», посвященный живущим в Карелии народам. Мероприятие, проведение которого ранее анонсировалось в конце августа, перенесли на сентябрь. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Лидеры общественных объединений, сохраняющих национальные традиции, поделятся с участниками проекта секретами традиционных танцев, кухни, игр, музыки, а также костюма. На итоговом фестивале любой житель и гость Петрозаводска сможет узнать что-то новое о традициях народов, проживающих на территории нашей республики», — говорится в сообщении.