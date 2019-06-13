Фестиваль плотницкого ремесла прошел на острове Кижи

В течение 24-ёх часов, без сна и отдыха, плотники-профессионалы изготавливали из дерева свои работы, пользуясь только ручным инструментом.

11-12 июня на заповедном острове проходил Фестиваль плотницкого ремесла, собравший команды мастеров из Карелии, Иркутска, Архангельской области, Финляндии и Германии.

Получился настоящий плотницкий марафон, который стартовал в 11 часов 11 июня и завершился ровно в 11 часов на следующий день. Проведение фестиваля удачно совпало с периодом знаменитых карельских белых ночей, которые позволили плотникам не отлучаться от рабочих мест в поздний час. Мужественно не спали вместе с ними и организаторы фестиваля - Татьяна и Андрей Ковальчук, оказывая подопечным всестороннюю поддержку. Стук топора раздавался в окрестностях дома крестьянина Яковлева и в десять часов вечера, и в полночь, и в пять утра, и в последние минутки перед "сдачей" конкурсных объектов.

Со стороны битва лучших плотников России и Европы смотрелась крайне мирно, люди сосредоточенно работали бок-о-бок. Но, как во всяком азартном конкурсе, не обошлось и без драматичных ситуаций. Проделав довольно кропотливую работу по расколу бревна на плахи вручную, участники команды "Братья Роландс" из Германии обнаружили, что древесина поражена грибком и не подходит для дальнейшего использования. Но, чтобы на острове Кижи плотник не выручил плотника – такое просто невозможно представить! В считанные минуты начальник Андрей Ковальчук подобрал достойную замену и спас немецких коллег, которым пришлось заново проводить всю операцию по расколу бревна и навёрстывать упущенное время.

В ходе фестиваля организаторы узнавали новые интересные подробности о его участниках. Во время интервью местному телевидению выяснилось, что в составе команды Профессионального колледжа города Оулу (Финляндия) усердно трудился... мэр города Ии, расположенного к северу от Оулу. Плотницкое дело является хобби скромного финского градоначальника, и не случись интервью, возможно, информация о его высоком статусе так и осталась бы тайной.

По итогам 24-часового марафона взорам гостей фестиваля и членов жюри, которое возглавляла директор ЗАО "Лад" Татьяна Ивановна Вахрамеева, предстали живописные малые архитектурные формы: парковые лавки, комплексы для отдыха на свежем воздухе, качели и карусели. В состав жюри также вошли:

- Руководитель службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса музея "Кижи" Александр Любимцев

- Начальник отдела истории и этнографии музея "Кижи" Светлана Воробьёва

- Начальник Плотницкого центра музея "Кижи" Андрей Ковальчук

- Главный архитектор реставрации Преображенской церкви Владимир Рахманов



В течение всего плотницкого марафона гости острова Кижи не только наблюдали процесс создания интересных объектов из дерева, но и могли сами попробовать себя в роли плотников. Для них проводилась очень азартная плотницкая эстафета, можно было научиться основам продольной распиловки брёвен, изготовлению лемеха и традиционной деревянной игрушки, собрать макет бани, посоревноваться в забивании гвоздей, испытать себя на силу и ловкость в битве с "неудержимым бревном", поиграть в необычно большую версию игры "Дженга", которую организаторы на местный лад прозвали "Киженгой". Украшением фестиваля стали выступления участников фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи".

Гости острова, на глазах у которых происходило плотницкое состязание, имели возможность выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Голосование проходило необычным образом, в духе тематики фестиваля – для того, чтобы отдать свой голос понравившейся команде, нужно было вбить гвоздь в пенёк, расположенный рядом с конкурсной работой.

В итоге приз зрительских симпатий достался команде Профессионального колледжа Оулу (Финляндия). Победителем же фестиваля решением жюри стала команда специалистов ООО "Экситон" из Карелии, изготовившая на радость местной и приезжей ребятне замечательную карусель. Все участники конкурса были награждены памятными призами и получили сертификаты об участии.