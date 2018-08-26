Фестиваль Ruskeala Symphony решили проводить в "более теплое время"

В горном парке "Рускеала" прошел фестиваль Ruskeala Symphony, который за два дня посетили около 6 тысяч человек.

В Карелии подвели итоги второго фестиваля Ruskeala Symphony, который вошел в топ-15 региональных событий страны. В этом году фестиваль приобрел статус международного. В течение 24 и 25 августа его гостями стали около 6 тысяч человек.

Как отметили в правительстве республики, программа Ruskeala Symphony оказалась интересна публике с самыми разными вкусами и самой разной музыкальной подготовкой. Место в программе фестиваля нашлось и классической музыке, и современным композициям в классической обработке, и джазу, и даже художественному слову. Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Ньяги исполнил рок-хиты в классическом звучании, классические сочинения в современных обработках, а также музыка из компьютерных игр. Перед зрителями выступили ансамбль "Карелия Брасс". Актер Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова, Народный артист России Евгений Князев и Струнный квартет Карельской государственной филармонии представили программу "Казанова" – моноспектакль по пьесе М. Цветаевой "Феникс". В программе "Песни шелковых свитков" выступила солистка первого ранга Китайской Народной Республики сопрано Юй Лихун, один из самых узнаваемых голосов Поднебесной, и две молодые исполнительницы народного китайского пения Чжан Тинтин и Тао Ин. Вместе с ансамблем "Companeros" выступил вокалист из Аргентины Мартина Альварадо – признанный во всем мире мастер исполнения аргентинского танго.

Завершился фестиваль по сложившейся традиции фейерверком.

Подготовка к третьему фестивалю Ruskeala Symphony уже началась, сообщили в правительстве Карелии. В числе планов – развитие идей, связанных с народной музыкой, театральными постановками и дальнейшая работа над тем, чтобы симфоническая музыка и опера также были достойно представлены в программе фестиваля.

"Мы хотим меньше зависеть от погоды и перенести фестиваль на более теплое время, на одну-две недели раньше", – заявил на пресс-конференции глава Карелии Артур Парфенчиков.