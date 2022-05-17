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Фестиваль с ночными забегами в горном парке Карелии станет двухдневным

Новости. Спорт
18:20, 17 Мая 2022
фото: © kareliasport.ru/ecofest

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Фестиваль ecoFest Ruskeala пройдет 25–26 июня горном парке Рускеала.

ЕcoFest Ruskeala состоится в пятый раз. Более 1500 участников мероприятия проплывут, пробегут и пройдут различные дистанции, сообщается на сайте регионального правительства.

«Фестиваль ecoFest Ruskeala — это не только про спорт и здоровый образ жизни, это путешествие в одно из самых красивых мест Карелии, возможность увидеть его в компании единомышленников. В этом году программа Фестиваля настолько насыщенная, что мы решили разделить ее на два полноценных дня. Каждый сможет найти для себя дистанцию или дисциплину по душе», — подчеркнул главный организатор ecoFest Ruskeala Алексей Дурягин.

История проведения фестиваля началась в 2017 году, когда в горном парке Рускеала состоялся трейловый забег и заплыв на открытой воде. Мероприятие настолько понравилось участникам и гостям, что его стали проводить ежегодно.

В программе этого года: ночные трейловые забеги по территории горного парка ecoTrail Ruskeala на дистанции 5, 10 и 21 км; ночная скандинавская ходьба ecoScandi Ruskeala на 5 и 10 км; заплывы на открытой воде Большого Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim на дистанции 750, 1500 и 3000 м; авторская гонка на SUP-бордах — SUP RUSkeala на дистанцию 750 м.

Участников ждут не только спортивные мероприятия, но и обширная развлекательная программа: мастер-классы, турнир по настольному хоккею, йога-пати и многое другое.

Регистрация участников и программа доступны по ссылке https://kareliasport.ru/ecofest

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