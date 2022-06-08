Фестиваль спорта и активного образа жизни пройдет в Карелии

В горном парке Рускеала состоится фестиваль спорта и активного образа жизни «ecoFest Ruskeala».

В эти выходные горный парк Рускеала примет фестиваль спорта и активного образа жизни «ecoFest Ruskeala». Об этом информирует глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

«В течение двух дней участники со всей России будут испытывать свои силы на различных дистанциях трейловых забегов, скандинавской ходьбы, заплывов на открытой воде и даже в гонках на sup-бордах», — заявил Голубев.

Сообщается, что впервые в рамках фестиваля пройдет Всероссийский Олимпийский день. Участников ждут аквагрим, веревочный парк, стрельба из лука, пневматический биатлон, спортивное ориентирование, пообещал министр Роман Голубев.