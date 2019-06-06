Фестиваль велоспорта пройдет в Петрозаводске

Более сотни велосипедистов посоревнуются в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

В День России 12 июня на трассах спортивного центра "Курган" состоится I Фестиваль велоспорта.

В соревнованиях, которые пройдут с 10.00 до 17.00, примут участие не менее 100 спортсменов и любителей велосипедных гонок, в том числе гости из Санкт-Петербурга.

Как пояснил представитель объединения "Велоспорт-Карелия" Константин Оятин, в ходе соревнований предусмотрены состязания в нескольких форматах для обладателей шоссейных велосипедов, МТВ и "фиксеров": по лыжероллерной трассе (асфальт), гонка на выбывание (асфальт), кросс-кантри (грунт, опилки), mini downhill.

С утра на "Кургане" состоятся детские заезды.

Подробнее о соревнованиях и регистрации участников – на сайте фестиваля велоспорта.