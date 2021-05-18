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Филармония предлагает жителям Карелии подарить детям билеты на «Гарри Поттера»

Новости. Культура
18:40, 18 Мая 2021
фото: © Карельская филармония
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Карельская государственная филармония проводит к Дню защиты детей благотворительную акцию «Подари билет ребенку».

В День защиты детей, 1 июня, в Карельской государственной филармонии состоится концерт, состоится концерт, посвященный празднику. Симфонический оркестр представит программу «Гарри Поттер» для многодетных семей, сирот, детей, нуждающихся в социальной реабилитации и оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Каждый билет, купленный на этот концерт, будет передан указанным категориям граждан, рассказали в администрации Петрозаводска.

Сотрудники мэрии города и муниципальных учреждений присоединились к акции. Они уже подарили билеты на концерт воспитанникам детских домов, социальных центров, а также семьям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сбор пожертвований продлится до 26 мая.

Более подробную информацию об условиях участия в акции можно узнать на сайте филармонии.

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