Фильм Хабенского "Собибор" выйдет в американском прокате

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права для показа в Северной Америке фильма Константина Хабенского "Собибор".

Об этом сообщает информационный портал "Life.ru" со ссылкой на журнал Variety. При этом кроме самого факта совершения сделки неизвестно ничего. Не уточняется ни сумма сделки, ни даты выхода картины на экраны.

Отмечается, что сам Хабенский в своем интервью изданию в мае заявил, что фильм понравится тем зрителям, "которые эмоционально готовы принять вещи, которые непросто принять". Он также добавил, что картина имеет значение и в наши дни, поскольку "человечество пока не извлекло уроков".

Картина "Собибор" - дебют Константина Хабенского в качестве режиссера, он же сыграл и главную роль в фильме. В основу повествования положена реальная история, которая произошла в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.

Фильм получил множество эмоциональных отзывов по всему миру и даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", пишет "Life.ru".