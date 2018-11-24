Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
19:40, 24 Ноября 2018
фото: © kinopoisk.ru

Фильм Хабенского "Собибор" выйдет в американском прокате

Загрузка...

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права для показа в Северной Америке фильма Константина Хабенского "Собибор".

Об этом сообщает информационный портал "Life.ru" со ссылкой на журнал Variety. При этом кроме самого факта совершения сделки неизвестно ничего. Не уточняется ни сумма сделки, ни даты выхода картины на экраны.

Отмечается, что сам Хабенский в своем интервью изданию в мае заявил, что фильм понравится тем зрителям, "которые эмоционально готовы принять вещи, которые непросто принять". Он также добавил, что картина имеет значение и в наши дни, поскольку "человечество пока не извлекло уроков".
Картина "Собибор" - дебют Константина Хабенского в качестве режиссера, он же сыграл и главную роль в фильме. В основу повествования положена реальная история, которая произошла в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.

Фильм получил множество эмоциональных отзывов по всему миру и даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", пишет "Life.ru".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кудрявый
2018-11-24 20:17:44
Не смотрел картину, но гожусь Хабенским!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Аналитика

23.11.2018 12:03
Политкухня
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 8
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 4
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2018 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 5
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 10
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.11.2018 15:04
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»