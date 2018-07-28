Фильм из Карелии в жанре "социальный треш" покажут на российском фестивале

фото: социальная сеть "Вконтакте". "Оркестр Кто как может".

Короткометражный фильм "Пандус", снятый командой режиссера Владимира Рудака, покажут на российском кинофестивале "Короче".

Об этом режиссер и музыкант Владимир Рудак сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Друзья! Наш новый короткометражный фильм "Пандус" покажут во внеконкурсной программе известного российского кинофестиваля "Короче" - председатель Сергей Сельянов. В попечительском совете Валерий Тодоровский, Федор Бондарчук, Игорь Толстунов и др. Поздравляю и благодарю всех причастных к созданию социального треша!",- написал Владимир Рудак.

Ранее в одном из интервью автор рассказывал, что фильм "Пандус" снят в рамках проекта реабилитации через кинематограф людей с инвалидностью. По мнению режиссера, получилось псевдодокументальное комедийное кино, которое она сам он назвал "социальным трешем".

В главных ролях снялись Анна Яблокова, Ксения Кузнецова, Леонид Прокофьев и Елена Демьяненко.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа.