Фильм «Морозко» снимут в деревне на юге Карелии

Местные жители ожидают появление чуда.

Сейчас в поселке Большая Сельга монтируют декорации. Там готовятся к съемкам нового фильма «Морозко». Информацию об этом сообщили в паблике Большая Сельга. (деревня ливвиковских карел.

«В ожидании чуда…», — написали авторы поста.

Сейчас в деревне развилнулось активное строительство. Бревенчатые дома украшают резными ставнями и наличниками. Вероятно, воссоздадут особый деревенский и одновременно сказочный колорит.

Ранее мы писали о том, что интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби» воссоздать в Карелии.