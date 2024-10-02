Фильм «Морозко» снимут в деревне на юге Карелии

Местные жители ожидают появление чуда.
Сейчас в поселке Большая Сельга монтируют декорации. Там готовятся к съемкам нового фильма «Морозко». Информацию об этом сообщили в паблике Большая Сельга. (деревня ливвиковских карел.
«В ожидании чуда…», — написали авторы поста.
Сейчас в деревне развилнулось активное строительство. Бревенчатые дома украшают резными ставнями и наличниками. Вероятно, воссоздадут особый деревенский и одновременно сказочный колорит.
Ранее мы писали о том, что интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби» воссоздать в Карелии.
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