Финансовые эксперты объяснили, почему они против ликвидации Пенсионного фонда

Смена руководителя Пенсионного фонда РФ подняла новую волну рассуждений о том, что ПФР надо ликвидировать, а деньги пожилым россиянам платить напрямую из бюджета.

На этом фоне сразу несколько депутатов Госдумы выступили с идеей закрыть Пенсионный фонд, сэкономив на этом немалые госсредства. Насколько реализуема эта идея, и как она может повлиять на размер пенсий в стране, "МК" выяснил у экспертов.

Перестановки в руководстве Пенсионного фонда России, активизировали выступления ряда депутатов Госдумы - в основном, из партий "меньшинства" - о необходимости скорейшего закрытия ПФР. Не в первый раз обратился к этой идее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между пенсионерами и госбюджетом", - заявил депутат.

Ему поддержал коллега по Госдуме Алексей Журавлев.

"Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки", — написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Другой депутат Госдумы Вера Ганзя заявила в радиоэфире, что Пенсионный фонд России является ненужным посредником при выплате пенсий. Парламентарий отметила, что пенсии россиянам должны выплачиваться напрямую из бюджета. Свою позицию Ганзя мотивировала тем, что накоплений, поступающих из страховых взносов в ПФР, явно недостаточно для выплаты нормальных пенсий, "дыру" приходится закрывать из федерального бюджета.

Финансовые аналитики с этим не согласны.

"Упразднить систему можно всегда - но что придет ей на смену? Если какой-то "сырой" механизм, внедряемый в спешке и с ошибками, то лучше не надо. Основная целевая аудитория ПФР - это люди старшего возраста, они могут и не понять, что делать с такими технологиями и сбоями внутри них", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Если ликвидировать ПФР, то пенсии россиянам можно увеличить уже в ближайшее время, так как государство сможет сэкономить миллиарды рублей, которые сейчас тратятся на зарплаты сотрудников Пенсионного фонда, его пиар и недвижимость", - утверждает депутат.

Аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев считает, что в ближайшее время ликвидация ПФР невозможна.

"Пенсионный фонд с его системой баллов и сбором взносов от работодателей в соответствии с уровнем зарплаты конкретного сотрудника — пока незаменимое звено в российской солидарной пенсионной системе...Размер пенсии каждого гражданина России определяется на основе таких важных вводных, как наработанный трудовой стаж и от соотношения среднего дохода человека со средней зарплатой по стране — потому такая система учёта необходима и дальше, и функции ПФР как раз и состоят в эффективном выполнении этих расчётов.", — уверен эксперт.

Он отметил, что россияне получают сейчас небольшие пенсии, меньше, чем заслужили своей жизнью и работой. Но это не означает, что имеющуюся систему учёта нужно полностью перечеркнуть.