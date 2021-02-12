Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Вы же плюхаетесь в одну кровать!": Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах 6
12.02.2021 23:30
Стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии (ФОТО)
Сегодня 09:43
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии 1
Сегодня 15:52
Легковой автомобиль "вылетел" на встречную и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском 1
Сегодня 16:41
Генпрокуратура РФ приняла жалобы жителей Карелии на состояние дорог и ЖКХ 4
Сегодня 08:49
Подозреваемый в мошенничестве резидент ТОСЭР в Карелии отказался от комментариев 4
Сегодня 10:24

Финансовые эксперты объяснили, почему они против ликвидации Пенсионного фонда

Новости. Общество
20:40, 13 Февраля 2021
фото: © ОПФР по РК
Загрузка...

Смена руководителя Пенсионного фонда РФ подняла новую волну рассуждений о том, что ПФР надо ликвидировать, а деньги пожилым россиянам платить напрямую из бюджета.

На этом фоне сразу несколько депутатов Госдумы выступили с идеей закрыть Пенсионный фонд, сэкономив на этом немалые госсредства. Насколько реализуема эта идея, и как она может повлиять на размер пенсий в стране, "МК" выяснил у экспертов.

Перестановки в руководстве Пенсионного фонда России, активизировали выступления ряда депутатов Госдумы - в основном, из партий "меньшинства" - о необходимости скорейшего закрытия ПФР. Не в первый раз обратился к этой идее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между пенсионерами и госбюджетом", - заявил депутат.

Ему поддержал коллега по Госдуме Алексей Журавлев.

"Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки", — написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Другой депутат Госдумы Вера Ганзя заявила в радиоэфире, что Пенсионный фонд России является ненужным посредником при выплате пенсий. Парламентарий отметила, что пенсии россиянам должны выплачиваться напрямую из бюджета. Свою позицию Ганзя мотивировала тем, что накоплений, поступающих из страховых взносов в ПФР, явно недостаточно для выплаты нормальных пенсий, "дыру" приходится закрывать из федерального бюджета.

Финансовые аналитики с этим не согласны.

"Упразднить систему можно всегда - но что придет ей на смену? Если какой-то "сырой" механизм, внедряемый в спешке и с ошибками, то лучше не надо. Основная целевая аудитория ПФР - это люди старшего возраста, они могут и не понять, что делать с такими технологиями и сбоями внутри них", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Если ликвидировать ПФР, то пенсии россиянам можно увеличить уже в ближайшее время, так как государство сможет сэкономить миллиарды рублей, которые сейчас тратятся на зарплаты сотрудников Пенсионного фонда, его пиар и недвижимость", - утверждает депутат.

Аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев считает, что в ближайшее время ликвидация ПФР невозможна.

"Пенсионный фонд с его системой баллов и сбором взносов от работодателей в соответствии с уровнем зарплаты конкретного сотрудника — пока незаменимое звено в российской солидарной пенсионной системе...Размер пенсии каждого гражданина России определяется на основе таких важных вводных, как наработанный трудовой стаж и от соотношения среднего дохода человека со средней зарплатой по стране — потому такая система учёта необходима и дальше, и функции ПФР как раз и состоят в эффективном выполнении этих расчётов.", — уверен эксперт.

Он отметил, что россияне получают сейчас небольшие пенсии, меньше, чем заслужили своей жизнью и работой. Но это не означает, что имеющуюся систему учёта нужно полностью перечеркнуть. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»