Финансовые трудности толкнули петрозаводчанина на преступление

В полицию поступило заявление о краже от 43-летнего жителя города, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему гаражного бокса кто-то украл сварочный аппарат. Ущерб был оценен в 28 тысяч рублей.

В этом боксе располагается организация по ремонту автомобилей. Полицейские выяснили, что злоумышленник ночью проник внутрь, используя оригинальные ключи.

Установлено, что некоторое время назад один из работников данной организации уволился. А незадолго до этого владелец мастерской передал ему ключи от постройки. Однако после увольнения бывший работник не стал возвращать свой комплект. Подозреваемый, 41-летний петрозаводчанин, пояснил, что у него возникли финансовые трудности, поэтому он пошел на преступление. Деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Горожанин задержан, устанавливается его причастность к другим преступлениям.