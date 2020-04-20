Финляндии нужны гастарбайтеры на сельхозработы

Потребность финских ферм в сезонных рабочих оценивается в 20 тысяч человек.

Сельское хозяйство соседней с Карелией Финляндии может столкнуться в нынешнем году с дефицитом рабочей силы. Традиционно финские фермеры приглашали на сезонные работы гастарбайтеров из Украины и Юго-Восточной Азии. Однако жесткие карантинные меры, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса, фактически свели к нулю трудовую миграцию.

Как отмечает финская телекомпания Yle, потребность сельскохозяйственных ферм Финляндии в сезонных рабочих оценивается в 20 тысяч человек Сами финны на тяжелую, низкооплачиваемую работу не идут. К тому же, многие из них не готовы жить в бараках.