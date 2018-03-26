Финляндия объявила о высылке российского дипломата из-за отравления Скрипаля

Также 14 стран ЕС и США объявили о высылке десятков российских дипломатов в связи с международным скандалом.

Президент и министерская комиссия по вопросам внешней политики и политики безопасности Госсовета постановили, что Финляндия вышлет одного российского дипломата в связи с международным скандалом, разгоревшимся после отравления в Лондоне бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

МИД сообщит об этом послу РФ, говорится в пресс-релизе, опубликованном канцелярией Госсовета.

Эта мера будет претворена в жизнь одновременно с аналогичными мерами, которые предпримут другие страны ЕС.

Британия на прошлой неделе попросила поддержки у других стран ЕС в связи с инцидентом в Солсбери.

Россия категорически отрицает свою причастность.

Больше всего дипломатов высылает США – 60 человек, также Польша, Германия и Франция вышлют каждая по четыре дипломата. Чехия вышлет трех представителей России, Дания и Голландия – по два, а Литва, Латвия и Эстония – по одному, пишет Yle.