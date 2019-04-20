В парламентских выборах Финляндии участвовали около 20 партий

В минувшее воскресенье, 14 апреля, Финляндия выбрала новый парламент.

Явка избирателей на участки для голосования оказалась традиционно высокой – почти 73%. В Карелии такой политической активности не наблюдалось в последние десятилетия ни на одних выборах, но гражданам соседней страны было из кого и из чего выбирать.

В голосовании 14 апреля участвовали около двух десятков партий, в том числе – восемь новых, однако основная борьба развернулась между социал-демократами, популистами из "Истинных финнов" и правоцентристами из "Национальной коалиции". И хотя лидерами очередного политического марафона стали социал-демократы, получившие 17,7% голосов избирателей, самого существенного успеха на этих выборах добились "истинные финны", впервые занявшие второе место и уступившие победителю всего 0,2% голосов.

Интересно, что "Истинных финнов" поддержали на выборах не только этнические финны.

"Юсси Халла-ахо обещал ограничить наплыв беженцев, – поделился со "Столицей на Онего" своими политическими симпатиями еще один бывший житель карельской столицы Владислав Богданов. – Но дело не только в этом. "Истинные финны" в принципе выступают против повышения налогов и хотят снизить налоги на электричество и топливо".

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