Таможня Финляндии запустила сайт на русском языке

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Новая услуга предлагает информацию о таможенных правилах в легко доступном виде.
Таможня Финляндии проводит тестирование новых электронных услуг, предназначенных для людей, пересекающих границу в паблике "Финляндия | Коувола | VisitKouvola".
Как сообщает таможня в своем пресс-релизе, на новом сайте "Таможенная информация для туристов" собраны советы и инструкции, касающиеся таможенных правил. Информация доступна на русском языке.
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