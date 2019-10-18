Финляндия облегчит россиянам получение пятилетних шенгенских виз

Новый визовый порядок вступит в силу в феврале следующего года.

В феврале 2020 года Финляндия начнет применять новый визовый кодекс стран Шенгенского соглашения во всех своих дипломатических представительствах на территории России. Это облегчит россиянам получение пятилетних шенгенских виз.

Как пояснили в министерстве иностранных дел Финляндии, на пятилетнюю визу смогут рассчитывать те заявители, у которых уже была оформлена многократная шенгенская виза сроком на два года, и она использовалась без нарушений. Перечень документов, требуемых для оформления пятилетней визы, останется прежним, как и ее стоимость – 35 евро без учета сервисного сбора.

Дипломатические представительства Финляндии в России начнут принимать заявления на получение таких виз со 2 февраля, их можно будет запрашивать за полгода до планируемой поездки.