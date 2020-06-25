Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Финские власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в РФ.

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, об этом заявила министр внутренних дел соседней с Карелией страны Мария Охисало.

По ее словам, в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. При этом власти Финляндии оценивают эпидемиологическую ситуацию в России как серьезную: в стране зафиксировано около 600 тысяч официальных случаев инфицирования коронавирусом.

"Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних", - сказала Охисало.