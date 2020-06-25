890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Знаменитый шпиль железнодорожного вокзала в Петрозаводске меняют на новый (ФОТО) 1
Сегодня 12:40
Автовладельцев с 1 июля ждут новшества по медосмотру и тюнингу авто
Сегодня 09:01
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
Сегодня 12:40
Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО) 5
Сегодня 10:37
Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов 10
Сегодня 12:53

Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Новости. Политика
15:48, 25 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Финские власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в РФ.

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, об этом заявила министр внутренних дел соседней с Карелией страны Мария Охисало.

По ее словам, в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные. При этом власти Финляндии оценивают эпидемиологическую ситуацию в России как серьезную: в стране зафиксировано около 600 тысяч официальных случаев инфицирования коронавирусом.

"Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних", - сказала Охисало.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-25 16:41:57
Ну вот и признала нас Финляндия третьей страной, а ведь когда-то была в составе этой страны. Так можно повторить, с Крымом же получилось :)
кир
2020-06-25 16:23:37
Не надо с ними открывать границу. Они с америкосами учения уже регулярно проводят. А нам это надо?
Дима
2020-06-25 16:15:35
То, что Финляндия рано или поздно откроет границу, это понятно. Вопрос в том, откроет ли РФ границу с Финляндией в будущем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
В интервью "Столице на Онего" спикер Петросовета рассказал об усилении контроля за качеством ремонта дорог и реализации проектов благоустройства.
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 23
19.06.2020 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»