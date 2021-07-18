Финляндия открывает страну для полностью привитых граждан, но россиян это не касается

Российские вакцины не получили одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения.

Финляндия открывает с 26 июля въезд в страну для граждан любых государств, у которых имеется свидетельство о прохождении полного курса вакцинации. Правда, как отмечает Yle, речь идет только о тех вакцинах от коронавируса, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медназначения и Всемирной организацией здравоохранения. Российских препаратов ни в одном из этих списков нет.

Вместе с тем, власти Финляндии восстановили пограничный и медицинский контроль для прибывающих в страну граждан из Израиля, Словении и Мальты. Поводом для этого послужила ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.