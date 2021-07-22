Финляндия отправит в Литву шесть пограничников

Финские пограничники помогут литовским в пресечении потока перебежчиков из Беларуси.

Финляндия готовит к отправке в Литву шестерых пограничников. Как пишет Yle, они примут участие в европейской операции по охране государственных и сухопутных границ ЕС. Ранее в бывшую советскую республику отправился финский пограничный патруль из двух человек, которые помогают литовским коллегам на границе с Беларусью.

В последние несколько недель на белорусско-литовской границе наблюдается рост числа незаконных пересечений. Как считают в ЕС, речь идет о потоке нелегальных мигрантов, которые направляются в Европу через территорию Беларуси.