Финляндия перешла на летнее время

Жители Финляндии в ночь с 30 на 31 марта перевели стрелки часов на час вперёд.

С сегодняшнего дня и до 27 октября московское время будет совпадать с хельсинкским, сообщается в паблике 47news.

В связи с переходом, как обычно, изменится расписание скоростного поезда "Аллегро", который курсирует между Петербургом и Хельсинки.

Финляндия передвигает стрелки часов с 1981 года. Именно зимнее время считается "нормальным", оно так и называется – normaaliaika. Однако с 2021 года весь Евросоюз откажется от перехода, причём автором инициативы была министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер. Европарламент одобрил отмену на этой неделе. Суоми пока не решила, в каком времени останется, но большинство финнов (52%) проголосовали за зимнее, хотя сейчас в нём страна живёт только пять месяцев в году.