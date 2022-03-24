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Финляндия прекращает движение поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом

Новости. Экономика
09:44, 25 Марта 2022
фото: © visual.rzd.ru | © depositphoto

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Скоростной поезд выйдет в последний рейс в ближайшую субботу.

Финляндия прекращает движение скоростного поезда Allegro, который связывает Хельсинки с Санкт-Петербургом. Как пишет крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat, власти страны считают нелецесообразным сохранение этого железнодорожного маршрута.

По словам министра по управлению собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, поезд продолжал курсировать после введения международных санкций в отношении России, чтобы проживавшие в ней финны могли вернуться на родину. «Теперь очевидно, что ситуация изменилась, и, с точки зрения государства, как собственника, продолжение движения поезда Allegro более нецелесообразно», — отметила финский министр.  

По данным Helsingin Sanomat, скоростной поезд выйдет в последний рейс в ближайшую субботу, 26 марта.

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