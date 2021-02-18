Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 18 марта

Всем въезжающим в Финляндию необходимо пройти тестирование на коронавирус или предъявить документы о вакцинации.

Правительство Финляндии продлило до 18 марта ограничения на въезд в страну, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, финские власти сократили время работы некоторых пограничных пунктов, чтобы обеспечить санитарный контроль за гражданами, пересекающими границу.

Все въезжающие в страну обязаны предоставить результаты недавнего отрицательного теста на ковид или свидетельство о вакцинации. При их отсутствии гражданам Финляндии и других стран придется проходить тестирование на границе.