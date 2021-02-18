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Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 18 марта

Новости. Политика
15:04, 19 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Всем въезжающим в Финляндию необходимо пройти тестирование на коронавирус или предъявить документы о вакцинации.

Правительство Финляндии продлило до 18 марта ограничения на въезд в страну, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, финские власти сократили время работы некоторых пограничных пунктов, чтобы обеспечить санитарный контроль за гражданами, пересекающими границу.

Все въезжающие в страну обязаны предоставить результаты недавнего отрицательного теста на ковид или свидетельство о вакцинации. При их отсутствии гражданам Финляндии и других стран придется проходить тестирование на границе.  

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Комментарии

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врунофф
2021-02-19 15:09:48
Койре надо еще тест на блохастость сдать :)
Гость
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