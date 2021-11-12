Финляндия продлила ограничения на въезд в страну

Пограничное управление ФСБ России по РК сообщает, что финляндская сторона продлила ограничения на пересечение российско-финляндской через пункты пропуска Люття-Вартиус, Вяртсиля-Ниирала.

Как уточняется в паблике Костомукши, в решение правительства Финляндии внесены изменения:

— В Финляндию могут въезжать из всех стран лица, имеющие справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса одобренной вакциной не позднее, чем за семь суток до прибытия в Финляндию.

— Въезд в Финляндию на основании представления справки о заболевании COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, будет разрешаться только гражданам государств-членов ЕС и государств-членов Шенгенской зоны, а также лицам, проживающим в государствах-членах ЕС или государствах-участниках Шенгенской зоны.

— Также финляндская сторона проинформировала о принятии решения железнодорожной компанией VR, о возобновлении пассажирского сообщения железнодорожным транспортом с 12 декабря 2021 г., при наличии вышеуказанных оснований.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии проголосовал 15 октября за продление ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения на въезд в страну продлили до конца года.