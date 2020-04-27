Финляндия рассчитывает на гастарбайтеров из Украины и России

Финские власти выдали разрешение на ввоз 1500 сезонных работников.

Финляндия испытывает серьезную нехватку в сезонных работниках в сельском хозяйстве. Как сообщила финская телекомпания Yle, правительство соседней страны даже выдало разрешение на ввоз 1500 гастарбайтеров, но пока в Финляндию прилетели только 457 иностранцев, готовых трудится в аграрном секторе.

Особые надежды финны связывали с украинцами. Однако из-за угрозы распространения коронавируса власти Украины ввели запрет на выезд своих граждан на сезонные работы в другие страны, и до установления этого запрета в Финляндию успели прибыть только 200 украинских гастарбайтеров.

Кроме того, финны рассчитывают привлечь рабочую силу из России. Но и россияне пока не могут отправиться в Финляндию на заработки из-за запрета на пересечение границы, введенного федеральным правительством.

Пик сельхозработ в Суоми наступает летом, в сезон сбора урожая. Финны надеются, что к тому времени карантинные меры ослабнут, и гастарбайтеры из России, Украины и других стран смогут приехать на фермы Финляндии.