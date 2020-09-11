Финляндия смягчила ограничительные меры, но не для россиян

Правительство на пресс-конференции подробно рассказало о новых ограничениях на поездки за границу. Смягчения не касаются России.

После 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тысяч жителей, пишет Yle.

Это означает, что со следующей недели в Финляндию можно будет приехать, например, из Швеции, Эстонии, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Болгарии, Словакии, Кипра, Сербии и Лихтенштейна. Также Финляндию могут посещать люди, прибывающие, в частности, из Грузии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Канады и Таиланда.

Снятие ограничений не касается России.



С 23 ноября ограничения на поездки внутри Евросоюза будут сняты, но, несмотря на это, от туристов, приезжающих из стран с трудной эпидемиологической ситуацией, будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Справка должна быть сделана максимум за 72 часа до прибытия в Финляндию. После приезда в Финляндию человек должен оставаться на карантине, но если он в течение 72 часов сделает новый тест на коронавирус, то от карантина можно отказаться. Если прибытие длится до трех дней, второго теста делать не надо. Тест не требуется от граждан Финляндии и обладателей ПМЖ.

Как отметил министр транспорта и связи Тимо Харакка, речь идет только о странах Евросоюза и странах, состоящих в "зеленом списке" ЕС. Например, России в этом списке нет, но есть Китай.

В интервью Новостям Yle начальник канцелярии МВД Кирси Пимия заявила, что въезд из России в Финляндию по-прежнему разрешен только в случае крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется.