Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой

России в их числе нет.

Власти соседней с Карелией Финляндии объявили о снятии с 13 июля ограничений для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой. Как сообщила финская телекомпания Yle, речь идет о тех странах, где число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние две недели было максимум 8 человек на 100 тысяч жителей. Однако о возобновлении туристических поездок в Россию в правительстве Финляндии пока не говорят.

Рабочие поездки для финских граждан будут разрешены в Алжир, Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию. Руанду, Таиланд, Южную Корею и Китай. При этом Финляндия откажется от пограничного контроля с такими европейскими странами, как Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн и Швейцария.