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Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой

Новости. Политика
10:01, 09 Июля 2020
фото: https://www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos/
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России в их числе нет.

Власти соседней с Карелией Финляндии объявили о снятии с 13 июля ограничений для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой. Как сообщила финская телекомпания Yle, речь идет о тех странах, где число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние две недели было максимум 8 человек на 100 тысяч жителей. Однако о возобновлении туристических поездок в Россию в правительстве Финляндии пока не говорят.

Рабочие поездки для финских граждан будут разрешены в Алжир, Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию. Руанду, Таиланд, Южную Корею и Китай. При этом Финляндия откажется от пограничного контроля с такими европейскими странами, как Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн и Швейцария.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений Петрович
2020-07-09 12:09:09
У нас пока в разы норма человеко-болезней превышает "пропуск" через границу, да и чего народ дразнить хорошей страной....?
новый
2020-07-09 10:32:55
Я/МЫ хочем сыр
кир
2020-07-09 10:30:42
Пофиг.
Гость
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