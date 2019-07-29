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Новости. Экономика
16:09, 29 Июля 2019
фото: youtube.com / Kiril Ivanov

Финляндия снимет барьеры для ухода российского лосося с территории Карелии

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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии профинансировало работы по разборке трех плотин на реке вблизи российской границы, чтобы лосось из Ладоги мог уходить на финскую территорию.

Об этом рассказала координатор Фонда зон отдыха Южной Карелии Ханна Олликайнен. По ее словам, решено снести три плотины на реке Хиитоланйоки в финской Южной Карелии, стоящие на пути нереста лосося. Длина реки Хиитоланйоки, известной в России как Кокколанйоки, составляет 53 километра. Из них 45 километров приходятся на российскую республику Карелия, а восемь - на Финляндию.

"Здесь будет три свободных порога, которые уже сами по себе станут достопримечательностью. Ну и, конечно, это сделает возможным рыбалку для местных и для туристов. А ладожский лосось сможет подняться выше по реке, и это уникально в масштабе всей страны", -  сообщила Олликайнен.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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атеист
2019-07-29 16:49:41
Охренеть .....и тут полная ....опа . Что творится в России , если даже лосось уходит или его уходят . .
Мизантроп
2019-07-29 16:44:31
Норвежцы испугались «русского лосося». Так они называют нашу горбушу. Рыба в большом количестве пришла на нерест из вод Кольского полуострова в реки Норвегии. Ученые считают, что она может вытеснить местные виды рыб. И не нашли ничего умнее, как призвать рыбаков ловить побольше горбуши. Против так называемого «захватчика» уже устанавливают специальные ловушки.
«Русский лосось» вторгся в Норвегию. Убейте их». С таким заголовком вышло издание Dagbladet. Речь идет не о полчищах спецназа, штурмом берущих фьорды, а действительно о рыбе.
«Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с данным явлением», — пишет газета.
zanoza
2019-07-29 16:40:24
Билет в один конец :)
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