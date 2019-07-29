Финляндия снимет барьеры для ухода российского лосося с территории Карелии

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии профинансировало работы по разборке трех плотин на реке вблизи российской границы, чтобы лосось из Ладоги мог уходить на финскую территорию.

Об этом рассказала координатор Фонда зон отдыха Южной Карелии Ханна Олликайнен. По ее словам, решено снести три плотины на реке Хиитоланйоки в финской Южной Карелии, стоящие на пути нереста лосося. Длина реки Хиитоланйоки, известной в России как Кокколанйоки, составляет 53 километра. Из них 45 километров приходятся на российскую республику Карелия, а восемь - на Финляндию.

"Здесь будет три свободных порога, которые уже сами по себе станут достопримечательностью. Ну и, конечно, это сделает возможным рыбалку для местных и для туристов. А ладожский лосось сможет подняться выше по реке, и это уникально в масштабе всей страны", - сообщила Олликайнен.

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