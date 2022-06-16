Финляндия снимет ограничения на прием заявлений россиян на визу

В связи со снятием коронавирусных ограничений на въезд Финляндия с 1 июля снимет ограничения на прием визовых заявлений.

Как сообщает РБК, об этом заявили в посольстве страны в России.

В ведомстве подчеркнули, что визовые заявления будут приниматься в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи, а их рассмотрение проводится согласно визовому кодексу Евросоюза.

«Между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — говорится в сообщении.

Посольство обратило внимание, что пока неизвестно, какие ограничения на пересечение границы со стороны российских властей будут действовать после 30 июня.

Накануне МВД Финляндии объявило о снятии всех коронавирусных ограничений на въезд в страну с 30 июня, в том числе для россиян. После этого консульский департамент российского МИДа заявил, что коронавирусные ограничения на пересечение наземных границ в России сохраняются.