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Финляндия собирается возвести забор на границе с Россией через 3 года

Новости. Общество
14:33, 27 Сентября 2022
фото: © Ермохин Сергей / Деловой Петербугрг

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Пограничная служба страны планирует оградить часть границы.

Как пишет агентство ТАСС, Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Об этом в понедельник сообщила газета Uutissuomalainen со ссылкой на данные пограничной службы республики.

Ведомство планирует оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет.

Как заявил начальник пограничной службы Паси Костамоваара, слова которого приводит издание, строительство забора обойдется в несколько сотен миллионов евро. Помимо самого ограждения, в эту сумму входит его техническое обслуживание и создание сопутствующей инфраструктуры, которая позволит пограничникам быстро реагировать на незаконные пересечения границы.

По данным агентства Reuters, в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли почти 17 тыс. россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, с 21 по 25 сентября включительно через контрольные пункты Выборгской таможни на границе с Финляндией с территории РФ выехали 13,1 тыс. легковых автомобилей. По данным таможни, 14–18 сентября границу в направлении Финляндии пересекли 7,7 тыс. автомобилей, поток машин увеличился почти в два раза. Всего 21–25 сентября на выезд проследовало 38,3 тыс. физических лиц, а с 14 по 18 сентября — 21 тыс.

В июне 2022 года министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства страны установить заграждения «в критических районах на восточной границе [с Россией]», чтобы подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в том числе использования «миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

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