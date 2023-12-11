Финляндия вновь открывает границу с Россией и на карельском участке

С 14 декабря на месяц открываются два автомобильных пункта пропуска, один из которых находится на карельском участке границы.

Правительство Финляндии с полуночи 14 декабря до 14 января открыло КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Финляндии.

«Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы «Ваалимаа» и «Ниирала», которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря. Правительство снова закроет всю восточную границу, если <…> миграция <…> [там] продолжится», — отмечается в сообщении.

Новое «решение действует до 14 января 2024 года», уточняет МВД.

«На восточной границе подать заявление о предоставлении международной защиты можно будет только на пограничных переходах «Ваалимаа» и «Ниирала», — говорится в сообщении.