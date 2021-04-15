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Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о закупке вакцины от ковида

Новости. Общество
11:47, 16 Апреля 2021
фото: © sputnikvaccine.com
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Ранее Россия предлагала Финляндии технологии по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции.

Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о закупке вакцины от ковида «Спутник V». Как сообщила Yle, подготовка к таким переговорам ведется в финском министерстве иностранных дел.

По словам министра по делам семьи и социальных услуг Финляндии Кристы Киуру, прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках «Спутника V». Однако Киуру затруднилась назвать сроки, когда российская вакцина может появиться в Финляндии.

Напомним, ранее Россия предлагала Финляндии технологии по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-16 11:57:52
Пусть у своих украинских корешей попросят или сыром прививаются. :)
Off
2021-04-16 11:56:51
Враньё.
udo
2021-04-16 11:52:55
Зачем ведут переговоры с недружественной страной? Или деньги не пахнут?
David .
2021-04-16 12:00:56
udo, кирка вернулся. :) А мы ждем-с тебя с биркой!
ромео
2021-04-16 11:49:08
а чего так? Байден не дал? Хозяин холопу не дал? Ахаха-ха
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