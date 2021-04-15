Ранее Россия предлагала Финляндии технологии по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции.

Финляндия вступит в прямые переговоры с Россией о закупке вакцины от ковида «Спутник V». Как сообщила Yle, подготовка к таким переговорам ведется в финском министерстве иностранных дел.

По словам министра по делам семьи и социальных услуг Финляндии Кристы Киуру, прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках «Спутника V». Однако Киуру затруднилась назвать сроки, когда российская вакцина может появиться в Финляндии.

Напомним, ранее Россия предлагала Финляндии технологии по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции.