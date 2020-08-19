Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Теплотрасса с сюрпризом 2
Сегодня 11:28
Прекращен розыск 12-летней девочки, пропавшей в Карелии 3
Сегодня 11:09
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО) 3
Сегодня 16:29
Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии 4
Сегодня 06:40
Водители ездят по "встречке" в центре Петрозаводска из-за разбитой дороги (ВИДЕО) 5
Сегодня 12:42

Финляндия вводит ограничения на поездки в ряд европейских стран

Новости. Общество
18:00, 19 Августа 2020
фото: ©Yle.fi
Загрузка...

Открытие границы с Россией отложено на неопределенный срок.

Правительство Финляндии приняло решение вновь ввести ограничения для путешествий в Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию, Мальту, Ирландию, Сан-Марино и Кипр. Кроме того, соседняя с Карелией страна закрыла въезд для граждан Японии, но сами финны пока могут ее посещать.

Как сообщила финская телекомпания Yle, ограничительные меры были введены из-за ухудшения ситуации в перечисленных странах с заболеваемостью коронавирусом. Запрет вступит в силу с 24 августа, а всем возвращающимся из этих стран гражданам Финляндии рекомендовано остаться в двухнедельном карантине.

Об открытии для граждан границы с Россией власти Финляндии речи вообще не ведут. Сейчас ее пересекает, главным образом, грузовой транспорт.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Аналитика

Сегодня 11:28
Капитал
Теплотрасса с сюрпризом 2
Как частные инвесторы вложили миллионы в теплоснабжение районного центра в Карелии и что из этого получилось.
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»