Финляндия вводит ограничения на поездки в ряд европейских стран

Открытие границы с Россией отложено на неопределенный срок.

Правительство Финляндии приняло решение вновь ввести ограничения для путешествий в Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию, Мальту, Ирландию, Сан-Марино и Кипр. Кроме того, соседняя с Карелией страна закрыла въезд для граждан Японии, но сами финны пока могут ее посещать.

Как сообщила финская телекомпания Yle, ограничительные меры были введены из-за ухудшения ситуации в перечисленных странах с заболеваемостью коронавирусом. Запрет вступит в силу с 24 августа, а всем возвращающимся из этих стран гражданам Финляндии рекомендовано остаться в двухнедельном карантине.

Об открытии для граждан границы с Россией власти Финляндии речи вообще не ведут. Сейчас ее пересекает, главным образом, грузовой транспорт.