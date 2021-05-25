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Финляндия закрыла небо для самолетов из Беларуси

Новости. Политика
16:15, 26 Мая 2021
фото: © plamiol.fi

Финское агентство транспорта и связи считает, что белорусские власти не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров.

Агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью. Как пишет Yle, это решение агентство объяснило тем, что белорусские власти не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.

Ваш голос изменит мир вокруг
24.05.2021 16:26

Ранее национальная финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении полетов над Беларусью. Причиной такого шага стала вынужденная посадка в Минске самолета ирландского лоукостера Ryamair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс над белорусской территорией. Целью посадки оказалось задержание одного из белорусских оппозиционеров Романа Протасевича.  

 

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