Финляндия закрыла небо для самолетов из Беларуси

Финское агентство транспорта и связи считает, что белорусские власти не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров.

Агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью. Как пишет Yle, это решение агентство объяснило тем, что белорусские власти не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.

Ранее национальная финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении полетов над Беларусью. Причиной такого шага стала вынужденная посадка в Минске самолета ирландского лоукостера Ryamair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс над белорусской территорией. Целью посадки оказалось задержание одного из белорусских оппозиционеров Романа Протасевича.