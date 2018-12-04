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Новости. Общество
09:58, 04 Декабря 2018
фото: shiigumen.ru

Финляндская православная церковь причислит к лику святых русского старца с острова Валаам

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Священный синод Вселенского патриархата поддержал инициативу ФПЦ.

Архиерейский собор Финляндской православной церкви выступил с инициативой причислить к лику святых старца с острова Валаам Иоанна, подвизавшегося в Нововалаамском монастыре в Хейнявеси, и учителя из Иломантси Йоханнеса Кархапяя, расстрелянного во время Гражданской войны в Финляндии в 1918 году. Священный синод Вселенского патриархата, к которому относится ФПЦ, поддержал эту инициативу, и в православный месяцеслов теперь будут внесены имена двух подвижников – преподобного Иоанна Валаамского и святого мученика и исповедника Иоанна из Иломантси. Как отметили в ФПЦ, их литургическое поминовение станет возможным после официальной церемонии причисления к лику святых, однако в монастырях и приходах Финляндской православной церкви уже совершаются молебны во славу преподобного Иоанна Валаамского и святого мученика Иоанна из Иломантси.     

 


Кладбище в Новом Валааме, где обрели покой иноки Валаамской обители. Фото: Валерий Поташов

Схиигумен Иоанн Валаамский – в миру Иван Алексеев – родился в 1873 году в Тверской губернии. В православном мужском монастыре на Валааме впервые побывал еще подростком, однако послушником обители стал только в 1906 году. Спустя почти четыре года принял монашеский постриг с именем Иакинф и поселился в Ильинском скиту. После Октябрьской революции Валаамский архипелаг на Ладожском озере оказался на территории Финляндии, а отец Иакинф в 1921 году получил назначение возглавить Трифоно-Печенгский монастырь на берегу Баренцева моря, откуда вернулся на Валаам лишь через одиннадцать лет. В 1933 году Иван Алексеев принял схиму с именем Иоанн и стал монахом-пустынником. В период Зимней войны 1939-1940 годов между Советским Союзом и Финляндией схиигумен Иоанн вместе с остальной братией Валаамского монастыря отправился в эвакуацию в глубь страны, где была основана новая обитель, известная теперь как Новый Валаам. Старец скончался в 1958 году и был похоронен на монастырском кладбище на берегу лесного озера Юоярви.    

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Комментарии

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