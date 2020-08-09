Финн незаконно "прогулялся" в Карелию

Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении карельского участка российско-финляндской границы.

Финский патруль задержал в пограничной зоне 30-летнего мужчину, который подозревается в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Инцидент произошел в минувшую субботу, 8 августа, к востоку от местечка Лентиира в окрестностях приграничного города Кухмо.

Задержанным оказался гражданин Финляндии. Как сообщили финские пограничники, мужчину подозревают в том, что он незаконно перешел на территорию российской Карелии, а затем вернулся на родину.