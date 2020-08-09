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Финн незаконно "прогулялся" в Карелию

Новости. Происшествия
10:41, 10 Августа 2020
фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos
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Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении карельского участка российско-финляндской границы.

Финский патруль задержал в пограничной зоне 30-летнего мужчину, который подозревается в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Инцидент произошел в минувшую субботу, 8 августа, к востоку от местечка Лентиира в окрестностях приграничного города Кухмо.

Задержанным оказался гражданин Финляндии. Как сообщили финские пограничники, мужчину подозревают в том, что он незаконно перешел на территорию российской Карелии, а затем вернулся на родину.   

 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-10 13:13:37
Их ответ на "залёт" истребителя в Финляндию на 600м.
Вика Князева
2020-08-10 13:12:09
к нас проходной двор давно уже там !
zanoza
2020-08-10 11:34:05
Что же за граница у нас такая,что её можно беспрепятственно пересекать, вон финн наверное уже не в первый раз гуляет себе по Карелии и пойман не русскими пограничниками,а финнскими.
Гость
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