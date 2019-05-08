Финн приехал из Карелии пьяным за рулем

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Нетрезвого водителя задержали финские пограничники.
Финские пограничники задержали пьяного соотечественника, вернувшегося на родину из Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 8 мая на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала".
Пограничники заподозрили 51-летнего мужчину в управлении легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как показало обследование водителя, содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,25 миллиметра на литр, что соответствует примерно 0,6 промилле. Напомним, допустимая норма содержания алкоголя в крови составляет в Финляндии 0,5 промилле.
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