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Новости. Происшествия
16:20, 08 Мая 2019
фото: www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Финн приехал из Карелии пьяным за рулем

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Нетрезвого водителя задержали финские пограничники.

Финские пограничники задержали пьяного соотечественника, вернувшегося на родину из Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 8 мая на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала".

Пограничники заподозрили 51-летнего мужчину в управлении легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как показало обследование водителя, содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,25 миллиметра на литр, что соответствует примерно 0,6 промилле. Напомним, допустимая норма содержания алкоголя в крови составляет в Финляндии 0,5 промилле.  

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