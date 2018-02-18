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Новости. Политика
15:26, 18 Февраля 2018

Финны готовы ехать с миротворческой миссией на Донбасс


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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что если удастся согласовать миротворческую операцию на Украине под руководством ООН, то Финляндия готова принять в ней участие.

"Это самая большая проблема в Европе, и если кажется, что есть возможность ее решить, то, конечно, Финляндия должна быть морально и физически вовлечена в этот процесс, если у нас будет достаточно ресурсов", - сказал Ниинисете на конференции по безопасности в Мюнхене.

Как пишет "Фонтанка. Fi", на полях конференции в Мюнхене 17 февраля был представлен доклад о возможной миротворческой миссии ООН, подготовленный под эгидой фонда бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фон Расмуссена, который сейчас является советником президента Украины. Автором доклада стал эксперт ООН Ричард Гован.

Миссию предполагается сформировать из "нейтральных" европейских стран: Австрии, Финляндии и Швеции, — из государств постсоветского пространства, таких как Беларусь и Казахстан, а также стран Латинской Америки. Из стран — членов НАТО предлагают включить тех, кого Россия воспринимает как дружественные, например, Грецию.

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